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Так, как "накроет" Украину после коронавируса, "накроет" мало кого, – Шарий

Анатолий Шарий

 liga.net

Сегодня Украина идет не просто в пропасть, а несется в бетонную стену

Так, как накроет Украину после этого периода коронавируса, накроет мало кого.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий отметил, что сейчас призрак отхода от кредитов МВФ бродит не только Украиной, но и Европой.

"В Европе начали появляться первые движения относительно того, а давайте вырвемся из этой кабалы конченой, и, давайте поговорим о реструктуризации. Никто не говорит о том, что будем бросать. Да, у меня была такая мысль, сначала, когда я только начал заниматься этим, я подумал: а если долги вообще не отдать? Дефолт? Пугают нас дефолтом, но что может быть страшнее того, что мы уже и так видели? ", – отметил Анатолий Шарий.

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Он добавил, что Украина и без дефолта сегодня находится в настоящем "треше".

"А так, как накроет Украину, я думаю, мало кого накроет, после вот этого всего периода коронавирусного движения", – считает Шарий.   

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А насчет дефолта, блогер убежден, что международные финансовые институты не допустят дефолта Украины, ведь он потянет за собой много других неприятных моментов. 

Напомним, по официальным данным Минфина общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2020 году - более $15 млрд. В то же время, в этом году Украина надеется получить от МВФ $5 млрд.

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