Свободные экономические зоны на Донбассе станут гаванью для отмывания средств и ведения незаконного бизнеса, - Палица

Игорь Палица Фото из открытых источников

Создание свободных экономических зон на Донбассе приведет лишь к появлению "серой" уголовной зоны для избежания налогообложения и ведения незаконного бизнеса. Экономику Донбасса, как и всей страны, не спасут преференции для избранных, а реальные реформы для всех. В частности, уменьшение налогов, отмена пошлины и НДС на оборудование.

Об этом заявил лидер партии "ЗА Майбутнє" Игорь Палица, комментируя планы Кабмина создать свободные экономические зоны в пределах 15-20-километрах от линии разграничения, сообщает пресс-служба политической силы.

"В правительстве не могут не понимать, что никакие льготы не заставят бизнес открывать реальные производства фактически на линии фронта – там, где власть именно отменяет выборы, говоря о военной опасности. Никакие свободные экономические зоны не создадут рабочие места вблизи минных полей. Итак, говоря о введении СЭЗ, правительство имеет целью совсем другое - хищение денег и создание "своим" структурам благоприятных условий для теневого бизнеса. СЭЗ на Донбассе сразу же станут гаванью для отмывания нелегальных доходов и приведут к росту объемов контрабанды. Если премьер-министр не осознает этого – он не может руководить правительством. Если понимает, но все равно предлагает, – он должен нести ответственность", - подчеркнул Палица.

Он напомнил, что страна уже имела позитивный опыт функционирования свободных экономических зон и территорий приоритетного развития в начале независимости. В результате государство понесло колоссальные убытки и получило огромный сектор теневой экономики.

"Нельзя снова наступить на те же грабли! Партия "ЗА Майбутнє" убеждена, что экономику Донбасса, как и всей страны, не спасут свободные экономические зоны или преференции для избранных, а реальные реформы для всех. Вместо вредных для государства инициатив, правительство должно думать об уменьшении ЕСВ и НДФЛ, введении налога на выведенный капитал, отмене пошлины и НДС на оборудование, которое обеспечит открытие новых предприятий и создание реальных рабочих мест", - подчеркнул Палица.

Он отметил, что правительство уже обещало 500 тысяч рабочих мест, которые так и не создало. Сейчас, говорит лидер партии, правительство обещает свободные экономические зоны, которые не создадут ничего, кроме проблем.

По его словам, главная задача, чтобы выручка от экспорта товаров превысила сумму, необходимую для оплаты импорта.

"Мы, наконец, должны перестать быть заложниками непрофессионализма и даже продажности чиновников и постоянно брать в долг для покрытия дыр в бюджете. Хватит заниматься профанацией! Нужны реальные шаги навстречу экономике. Если власть не способна этого обеспечить, она должна сложить полномочия и уйти. Партия "ЗА Майбутнє" является партией профессионалов, которые готовы взять на себя ответственность за судьбу страны", - подчеркнул Игорь Палица.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за создание "свободных экономических зон" на Донбассе. По его мнению, это позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса.