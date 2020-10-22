Зеленский: Свободная экономическая зона на Донбассе - важный элемент завершения конфликта

Владимир Зеленский во время интервью "Осень-2020: победы и вызовы" Офис президента

Возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению вооруженного конфликта. Об этом он заявил в интервью "Осень-2020: победы и вызовы", передает пресс-служба Офиса президента.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше. Уже сегодня на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Режим "тишины" работает. И там сегодня уже большая территория безопасна", – сказал он.

Президент напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году.

В то же время Зеленский подчеркнул, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деокупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", – подчеркнул гарант.

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Напомним, 15 октября президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос общенационального опроса из пяти анонсированных. Главу государства интересует мнение граждан о создании на Донбассе свободной экономической зоны.