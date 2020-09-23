Суслов: Не исключено, что Украина пойдет по пути отказа от соглашения об ассоциации с ЕС

Потому что это соглашение - заведомо дискриминационное, отметил бывший министр

Не исключено, что рано или поздно Украине придется пойти по пути отказа от соглашения об ассоциации с Европейским Союзом как заведомо дискриминационном.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Виктор Суслов отметил, что дискуссия вокруг законопроекта о локализации свидетельствует о том, что ЕС защищает собственные интересы.

"Вся эта дискуссия вокруг этого законопроекта показывает, что Европейский Союз, конечно, в смысле какой-то дружбы другом для Украины не является. ЕС, естественно, защищает свои интересы. ЕС хочет, чтобы мы поставляли сырьевые товары или покупали готовые товары, произведенные в ЕС. Раньше это называлось обычной типичной колониальной политикой. ЕС навязал нам невыгодное соглашение об ассоциации, которое Украина подписала, и теперь указывает нам на то, что в соответствии с этим соглашением Украина обязалась поступать именно таким образом, то есть не вводить каких-то дополнительных протекционистских мер", - сказал Виктор Суслов.

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Бывший министр отметил, что ЕС, наоборот, использует протекционистские меры против украинских товаров.

"В то же время по этому соглашению ЕС использует протекционистские меры против украинских промышленных товаров. Это связано, прежде всего, с отсутствием так называемого промышленного безвиза, то есть украинские промышленные предприятия прежде, чем что-то продать в странах ЕС, должны свою промышленную продукцию сертифицировать в соответствии со стандартами, техническими регламентами ЕС. Украина таких требований к европейским товарам выдвигать не может. Вот такая реальная ситуация. Я вполне допускаю, что рано или поздно Украине придется пойти по пути отказа от этого соглашения об ассоциации с ЕС как заведомо дискриминационного", – спрогнозировал Виктор Суслов.

Напомним, 21 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №3739, предусматривающий хотя бы частичное украинское происхождение продукции, которую закупает государство в машиностроительной отрасли. Закон будет касаться четырех отраслей государственных закупок: городской пассажирский транспорт, железнодорожный транспорт, коммунальная и спецтехника, энергетическое машиностроение.

В то же время законопроект раскритиковали в представительстве ЕС в Украине. Там заявили, что закон будет нарушать условия соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В частности, одним из пунктов документа является недискриминационность: описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения.

Но в Кабинете Министров Украины не заметили нарушений ассоциации с ЕС в законе о локализации.