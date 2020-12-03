Существенных изменений ждать не стоит: Гетманцев о консультациях по госбюджету

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

По словам председателя комитета, бюджет на следующий год является реальным и приземленным

Несмотря на консультации по законопроекту о государственном бюджете на 2021 год, существенных изменений ждать не стоит. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает "РБК-Украина".

По словам председателя комитета, бюджет на следующий год - "реальный, приземленный, который соответствует кризисному положению в Украине и мире".

"У нас много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовом мире, а не жить иллюзиями", - сказал Гетманцев.

Напомним, накануне народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Евгения Кравчук заявила, что сейчас много народных депутатов болеют коронавирусом или находятся в самоизоляции, поэтому на этой неделе в Верховной Раде просто физически не найдется 226 депутатов, чтобы принять проект государственного бюджета на следующий год.