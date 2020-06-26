Суд Великобритании назначил дату рассмотрения дела Приватбанка против Коломойского
ПриватБанк рассчитывает вернуть более трех миллиардов долларов
Верховный суд Великобритании назначил рассмотрение иска Приватбанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на март 2022 года. Об этом сообщает прессслужба Приватбанка.
"Английский суд сегодня назначил рассмотрение по существу дела Приватбанка против бывших акционеров, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на 1 марта 2022 года. Ожидается, что рассмотрение дела продлится от 10 до 13 недель", – говорится в сообщении.
Так, по информации Приватбанка, всемирный арест активов Боголюбова и Коломойского останется в силе до момента вынесения решения после окончания рассмотрения дела.
Ожидается, что в конечном счете банк сможет вернуть более трех миллиардов долларов, которые заявлены в иске.
Напомним, ранее Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, которые были поданы Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу Приватбанка.
Кроме этого, суд обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы Приватбанка.