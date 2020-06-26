Суд Великобритании назначил дату рассмотрения дела Приватбанка против Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский Фото из открытых источников

ПриватБанк рассчитывает вернуть более трех миллиардов долларов

Верховный суд Великобритании назначил рассмотрение иска Приватбанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на март 2022 года. Об этом сообщает прессслужба Приватбанка.

"Английский суд сегодня назначил рассмотрение по существу дела Приватбанка против бывших акционеров, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на 1 марта 2022 года. Ожидается, что рассмотрение дела продлится от 10 до 13 недель", – говорится в сообщении.

Так, по информации Приватбанка, всемирный арест активов Боголюбова и Коломойского останется в силе до момента вынесения решения после окончания рассмотрения дела.

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Ожидается, что в конечном счете банк сможет вернуть более трех миллиардов долларов, которые заявлены в иске.

Напомним, ранее Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, которые были поданы Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу Приватбанка.

Кроме этого, суд обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы Приватбанка.