Суд в Англии обязал Коломойского оплатить Приватбанку дополнительно 1 миллион фунтов стерлингов

Obozrevatel

Таким образом, общая сумма выплаченных средств банка ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов

Суд удовлетворил ходатайство Приватбанка относительно дополнительного платежа в счет возмещения затрат банка и обязал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вместе с другими компаниями-ответчиками осуществить дополнительную выплату 1 миллиона фунтов стерлингов в пользу банка до 15 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

"Таким образом, общая сумма выплаченных средств банка ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов (состоящий из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов приватбанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возврата 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года)", – говорится в сообщении.

Ответчиков также обязали оплатить расходы Приватбанка в размере около 35 тыс фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей такого ходатайства.

Апелляционный суд обязал ответчиков оплатить Приватбанка расходы, понесенные о слушании 2018 года и средства, потраченные Банком на апелляцию, и осуществить промежуточную выплату в размере 3,4 млн фунтов стерлингов таких расходов на счет до 12 ноября 2019 года.

Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года.

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