Субсидии в Украине: Правительство упростит получение выплат для тех, кто потерял работу из-за карантина

Субсидиями государство признает свою неспособность обеспечить украинцев достойной заработной платой Из открытых источников

Соответствующее решение Кабинет министров должен рассмотреть на своем заседании 25 марта

Правительство упростит получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина через коронавирус. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает "РБК-Украина".

Соответствующее решение Кабинет министров должен рассмотреть на своем заседании, которое состоится 25 марта.

"Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы или в период карантина потеряют свою работу. Для них упростим порядок предоставления субсидий. Это также будет в этом решении, которое мы планируем вынести в среду на заседание Кабмина", - заявила Лазебная.

Напомним, в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Три гражданина умершим.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

В стране временно не работает метрополитен и общественный транспорт. Также власти намерены ввести комендантский час.