Стрижак: Введение пошлин на импортное топливо приведет к подорожанию продуктов питания

Фермеры Украины

Если в Украине будут введены пошлины на импортное топливо, от этого пострадают не только аграрии, но и обычные граждане. Об этом заявил в комментарии "112 Украина" президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак во время митинга возле здания Кабмина.

Он подчеркнул, что фермерам придется поднимать цены на свою продукцию, и, в результате, цены на продукты питания существенно вырастут.

"На сегодняшний день голос монополистов прозвучал. Они хотят ввести пошлину для того, чтобы из нашего кармана вытянуть дополнительные средства и положить их в свои. Мы, наоборот, требуем, чтобы пошлина на нефтепродукты не вводилась. Из карманов сельхозпроизводителей в результате будет вынуто до 2 млн грн . Это очень большая сумма для нас. Это приведет к удорожанию себестоимости продукции, и в результате цены на продукты питания также вырастут. То есть, от введения пошлин выиграют только монополисты. Аграрии и обычные граждане только проиграют", - отметил Стрижак.