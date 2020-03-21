Стратегия здравого смысла: Гужва прокомментировал развитие украинской экономики в условиях кризиса

По его мнению, Украину надо превращать в государство, которое сможет экономически выжить при любом сценарии событий

Нужно закончить войну, минимизировать импорт, закрыть пути для вывода валюты, а ресурсы, которые за счет этого освободятся, пустить на поддержку отечественного производителя, на сохранение рабочих мест, на стимулирование внутреннего потребления.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва, комментируя то, как украинская экономика должна развиваться в условиях кризиса.

В частности, он привел слова главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиала, который утверждал, что якобы существует два сценария развития украинской экономики - оптимистический, если карантин закончится в пределах 3 месяцев, и тогда мы получим 5% падения ВВП и курс 30 и пессимистичный, если карантин затянется до второго полугодия, и тогда мы получим 9% падения ВВП и курс 35.

Также Фиала сказал, что единственное спасение Украины - это кредит МВФ для получения которого нужно на следующей неделе принять два закона - о земле и о запрете возвращения "Приватбанка" Коломойскому.

Но, по словам Гужвы, на самом деле никто не знает, что именно ждет мировую экономику, как и украинскую.

"Какова должна быть стратегия Украины в такой ситуации? Стратегия здравого смысла", - объясняет он.

По его мнению, сначала надо свести в плюс торговый баланс в связи с падением цен на нефть и других энергоносителей.

"Парадоксально, но сырьевая направленность нашего экспорта в кризисные моменты это плюс - спрос на продовольствие в мире провалится гораздо меньше, чем на айфоны, компьютеры, самолеты и автомобили. И даже меньше, чем на энергоносители", - пишет Гужва.

Также он убежден, что следует ввести жесткие ограничения на вывод валюты и на время кризиса позволить покупку валюты только под критический импорт.

Кроме того, Гужва считает, что нужно минимизировать выплаты по внешним обязательствам и предложить провести реструктуризацию долгов или объявить дефолт.

"Все равно никто нам сейчас на открытом рынке занимать не будет и внешние инвесторы к нам не пойдут независимо от того, объявим мы дефолт или нет. Главное - это то, что валюта из страны идти не должна", - утверждает он.

К тому же, Гужва подчеркивает, что следует прекратить карантин, когда представится для этого возможность и наблюдать за опытом тех стран, где не вводят тотальный карантин, и если там показатели по эпидемии будут не хуже, чем у нас, то стоит задуматься о необходимости остановки карантина.

"Остановка страны на карантин, без компенсаций за простой людям и бизнесу (как это делается в Европе) - прямой путь к экономическому коллапсу и тотальной нищете, которая страшнее коронавируса", - объясняет он.

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Еще одним важным пунктом экономической стратегии в условиях кризиса главный редактор "Страна.ua" называет прекращение войны на Донбассе путем выполнения Минских соглашений, что должно высвободить огромные ресурсы бюджета, которые "будут критически важны сейчас для спасения украинской экономики".

"Украину нужно превращать в государство, которое сможет экономически выжить при любом сценарии событий независимо от того, будет ли внешняя помощь или нет", - комментирует Гужва.

Напоследок он добавил, что возвращать "ПриватБанк" Коломойскому точно не стоит, поскольку это приведет к краху банка и банковской системы страны в целом.

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Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время ведутся активные переговоры относительно выделения помощи от Международного валютного фонда.