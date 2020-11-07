Стратегия развития Украины на 2020 год провалена, - СМИ

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Озвученные в принятой 6 лет назад Стратегии устойчивого развития "Украина-2020" планы не удалось реализовать. Об этом в статье для 112.ua "Зе-инвентаризация государства вместо Зе-аудита: Как чиновники искали в Украине 1 трлн долл. "ресурса" пишет журналист Анна Пешкова.

Вопреки планам о попадании в топ-30 рейтинга Doing Business Всемирного банка Украина в 2020 году заняла 64 место. Заложенный в Стратегию общественный договор между властью, бизнесом и гражданским обществом, где каждая сторона имеет свою зону ответственности, не оказался эффективен.

Согласно Стратегии-2020, Украина должна была войти в 50 лучших стран мира по индексу восприятия коррупции Transparency International. В итоге в 2019 году страна заняла 126-е место из 180 и оказалась на одном уровне с Кыргызстаном, Азербайджаном и Джибути.

Валовый внутренний продукт в расчете на одного человека должен был повыситься до 16 тыс. долл., но составил 13 тыс. долл.

Стратегия также предполагала 62 реформы, среди которых: медицинская, налоговая, антикоррупционная, судебная, реформа правоохранительной системы, децентрализация, реформа госуправления, дерегулирование. Эффект от внедрения части из них эксперты считают низким. Некоторые же реформы вовсе не были проведены.

Выделение на национальную безопасность и оборону более 3% от ВВП, - один из немногих планов данной Стратегии, который чиновники осуществили.

Несмотря на практику провала различных стратегий и программ развития украинской экономики, власти продолжают разрабатывать подобные документы. На данный момент правительство работает над Стратегией-2030, основанной на "Аудите украинской экономики", результаты которого представители команды президента представили 6 ноября.

Автор материала указывает на низкие шансы осуществления заложенных в новую Стратегию планов, так как длительность работы команды нынешнего президента и текущего состава Кабмина с большой долей вероятности не достигнет 10 лет. Даже обещания, данные представителями власти в рамках одного года, оказывается сложно реализовать. Кроме того, до сих пор не принята программа правительства-2020.

"Желания правительства стоило показать в документах, выполнение которых чиновники еще могут контролировать, - подчеркивает автор публикации. - Например, в проекте бюджета на 2021 год. Однако даже поверхностный анализ этого документа дает понимание того, что в нем ничего существенно не поменялось в сравнении с 2018-2019 гг. Социальные выплаты как были ниже прожиточного минимума, так и остались, долги продолжают наращиваться".