Стоимость газа для населения в Украине завышена в несколько раз, – Азаров

Цены для населения диктуют олигархи, говорит экс-премьер

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине – необоснованны и завышены, в частности, цена на газ завышена в несколько раз.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

Бывший глава украинского правительства, комментируя причины очередного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отметил, что цены для населения диктуют олигархи через непрофессиональный Кабмин или же через Кабмин, который просто выполняет их указания.

"Для меня абсолютно ясно, что цены не обоснованы, тарифы не обоснованы", – подчеркнул Николай Азаров и добавил, что, если выполнять требования олигархов, то шансов для развития экономики не остается.

Николай Азаров отметил, что за шесть с половиной лет тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли в десять раз и больше, однако качество этих услуг не улучшилось. Он добавил, что, если повышение тарифов объясняют необходимостью расходов на модернизацию и тому подобное, однако ничего в итоге этого не делают, это свидетельствует о том, что средства, которые собирают с населения, идут непосредственно в карман тому, кто заказывает эту "музыку".

Николай Азаров также отметил, что сейчас цена на газ для населения в Украине завышена в несколько раз.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник, 28 декабря, отменил льготный тариф на электроэнергию, установленный на уровне 90 копеек за кВт⋅ч для населения на первые 100 кВт⋅ч, и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅ч.

Как сообщали, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так, в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн). В январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).