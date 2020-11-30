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Стоимость биткоина достигла исторического максимума

С начала года биткоин подорожал на 170%

Биткоин

После резкого падения на прошлой неделе стоимость биткоина в понедельник, 30 ноября, поднялась до самого высокого уровня в истории - 19 808 долларов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что с начала года биткоин подорожал на 170%.

По данным портала CoinDesk, по состоянию на 17:14 по Киеву курс биткоина составил 19,829 доллара. Позже биткоин опустился до 19,519 доллара по состоянию на 17:44 по Киеву. По данным CoinDesk, предыдущий рекорд зафиксировали в декабре 2017 года - 19,783 доллара.

Цена на биткоин Фото из открытых источников

Новости по теме: Биткоин упал на 3 тыс. долларов за несколько часов, ведущие альткоины потеряли около 20%

Напомним, 28 июля, цена на биткоин превысила 11 тысяч долларов, что произошло впервые с августа прошлого года.

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