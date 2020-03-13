Стоимость Bitcoin упала рекордно за всю историю криптовалюты

Падение криптовалюты произошло на фоне глобального "обвала" акций

Bitcoin подешевел на 50% всего за два дня и это стало рекордным падением стоимости криптовалюты за всю ее историю.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, два дня назад стоимость Bitcoin составляла 8 тыс. долларов, а сегодня, 13 марта стоимость криптовалюты упала до 3915 долларов.

При этом наибольшим падение Bitcoin было 12 марта, хотя после этого стоимость криптовалюты все-таки возросла до 5 тыс. долларов.

По данным Bloomberg, падение произошло из-за масштабного обвала акций, который назвали "черным четвергом".

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Кроме того, эксперты утверждают, что это связано с выводом средств инвесторов - они хотят вкладывать их в другие активы.

Как сообщалось ранее, разработчики криптовалют создали цифровую монету CoronaCoin, которая позволяет трейдерам делать ставки на эпидемию коронавируса.