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Стоимость Bitcoin упала ниже 30 тысяч долларов

Bitcoin Pixabay

За сутки криптовалюта подешевела на 6%

Стоимость биткойна сегодня, 27 января, упала ниже 30 тысяч долларов - до 29 563 долларов, за сутки криптовалюта подешевела на 6%. Об этом свидетельствуют данные портала Coin Desk.

Согласно сообщению, отметки в 29 563 долларов биткойн достиг в 16:44 (по Киеву), после чего немного поднялся до 30 438 долларов по состоянию на 17:59 (по Киеву). Рыночная капитализация - 571 млрд долларов.

Отмечается, что 22 января котировки уже обваливались до уровня 28 800 долларов, но по итогам недели криптовалюта удержала психологически важную отметку. Однако эксперты не исключали нового падения.

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Напомним, 8 января, криптовалюта биткойн (bitcoin) превысила историческую отметку и составляла 41,5 тыс. долларов. Рост цены криптовалюты составил, на тот момент, более 9%.

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