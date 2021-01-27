Стоимость Bitcoin упала ниже 30 тысяч долларов

Bitcoin Pixabay

За сутки криптовалюта подешевела на 6%

Стоимость биткойна сегодня, 27 января, упала ниже 30 тысяч долларов - до 29 563 долларов, за сутки криптовалюта подешевела на 6%. Об этом свидетельствуют данные портала Coin Desk.

Согласно сообщению, отметки в 29 563 долларов биткойн достиг в 16:44 (по Киеву), после чего немного поднялся до 30 438 долларов по состоянию на 17:59 (по Киеву). Рыночная капитализация - 571 млрд долларов.

Отмечается, что 22 января котировки уже обваливались до уровня 28 800 долларов, но по итогам недели криптовалюта удержала психологически важную отметку. Однако эксперты не исключали нового падения.

Новости по теме: В США программист забыл пароль к кошельку с биткойнами на 220 млн долларов: У него осталось две попытки

Напомним, 8 января, криптовалюта биткойн (bitcoin) превысила историческую отметку и составляла 41,5 тыс. долларов. Рост цены криптовалюты составил, на тот момент, более 9%.