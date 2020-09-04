Степанов: Для строительства медицины нужно увеличить ее финансирование

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Министр отметил необходимость увеличить финансирование до 5 процентов ВВП

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов убежден, что для строительства реальной медицины необходимо увеличить ее финансирование не менее чем на 5 процентов ВВП. Об этом глава Минздрава заявил 4 сентября во время своего отчета перед Верховной Радой, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, министр отметил, что кроме эпидемии коронавируса, украинская медицина столкнулась с другими вызовами, которые требуют срочного реагирования.

"Жизнь с COVID-19 – это наша новая реальность, но мы не можем стопроцентно работать только над этой проблемой. Ведь в украинской медицине за последние 30 лет проблем накопилось достаточно. До сих пор не было ни одной реальной попытки реформировать медицину", - заявил он.

По словам Степанова, для строительства реальной медицины нужно значительно увеличить ее финансирование.

"Реальная медицина не стоит 3% ВВП. Нам необходимо выделить на медицину минимум 5%. Потому что если сравнивать с европейскими странами, то там показатели начиная от 6-7% до 12% ВВП", - подытожил он.

Напомним, два месяца назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минздраву необходимо начать подготовку ко второй волне пандемии коронавируса COVID-19. По словам главы государства, "медицина должна быть готовой ко всему".