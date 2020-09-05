Стало известно, на что Минздрав потратит 135 млн долларов от Всемирного банка

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Часть из этих средств направят на борьбу с COVID-19

Министерство здравоохранения определилось, на что потратит 135 миллионов долларов, которые были выделены Украине Всемирным банком. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 августа, который транслировал телеканал ZIK.

По словам Шмыгаля, средства будут направлены на переоборудование медучреждений, а также на обучение работников экстренной медпомощи. Кроме этого, часть средств выделят для борьбы с коронавирусом COVID-19.

"В мае этого года подписано соглашение со Всемирным банком о займе на 135 млн долларов США. Эти средства будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи опорных больниц, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19", - подчеркнул Степанов.

Также министр добавил, что сейчас Минздрав активно сотрудничает с агентствами ООН по закупке медицинского оборудования, расходных материалов и технической помощи больницам и лабораторным центрам.

Напомним, накануне Максим Степанов заявлял, что для строительства реальной медицины и решения многолетних проблем этой отрасли необходимо увеличить финансирование не менее чем на 5 процентов ВВП.