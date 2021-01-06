Названа стоимость одной дозы китайской вакцины против коронавируса

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Стоимость препаратов других производителей назвать не могут из-за условий контрактов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина закупает вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 по цене, определенной в большинстве стран. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По словам Степанова, 30 декабря ведомство подписало контракт о поставке вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Согласно соглашению, одна доза препарата стоит 504 грн.

В то же время министр добавил, что не может объявить стоимость вакцин других производителей из-за жестких правил контрактов. "Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым покупает вакцины весь мир", – сказал Степанов.

При этом в Минздраве отметили, что Украина уже достигла договоренностей с глобальной инициативой COVAX, в рамках которой подтверждены поставки в Украину 8 млн доз вакцин в конце первого-начале второго квартала 2021 года.

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Ранее сообщалось, что первая партия китайской вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech поступит в Украину в феврале. В первой партии ожидается получение 700 тысяч доз препарата.