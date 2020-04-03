Стабилизация нефтяного рынка: Страны ОПЕК+ проведут встречу в начале следующей недели
На встречу приглашены все страны, участвующие в соглашении
Министры стран ОПЕК+ соберутся 6 апреля в видеоформате, чтобы обсудить вопрос стабилизации нефтяного рынка. Об этом пишет Интерфакс-Россия.
"Цель данной встречи заключается в стабилизации нефтяного рынка. Азербайджан уже получил приглашение на участие в этой видеоконференции", - говорится в сообщении.
По информации издания, на встречу приглашены все страны, которые принимают участие в соглашении. Вместе с тем не указывается, будут ли приглашены страны, которые не входят в ОПЕК+.
Напомним, 27 марта в мире подорожала нефть за обещание правительств ряда стран выделить огромные средства, чтобы ограничить экономические потери от пандемии коронавирус.