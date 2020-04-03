Стабилизация нефтяного рынка: Страны ОПЕК+ проведут встречу в начале следующей недели

На встречу приглашены все страны, участвующие в соглашении

Министры стран ОПЕК+ соберутся 6 апреля в видеоформате, чтобы обсудить вопрос стабилизации нефтяного рынка. Об этом пишет Интерфакс-Россия.

"Цель данной встречи заключается в стабилизации нефтяного рынка. Азербайджан уже получил приглашение на участие в этой видеоконференции", - говорится в сообщении.

По информации издания, на встречу приглашены все страны, которые принимают участие в соглашении. Вместе с тем не указывается, будут ли приглашены страны, которые не входят в ОПЕК+.

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Напомним, 27 марта в мире подорожала нефть за обещание правительств ряда стран выделить огромные средства, чтобы ограничить экономические потери от пандемии коронавирус.