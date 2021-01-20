США ввели санкции против украинской компании
Санкции введены против компании и четырех кораблей, которыми она управляет
США ввели санкции против украинской компании, которая обвиняется в перевозке венесуэльской нефти. Об этом сообщает "Голос Америки".
Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании Fides Ship Management. Также под санкции попали четыре корабля, которым управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом).
Согласно данным ресурса You control, компания зарегистрирована в 2015 году. Адресом указан Суворовский район города Одессы.
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Ранее сообщалось, что Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon, которая является инвестором украинской "Мотор Сичи".