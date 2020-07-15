Средства от продажи гостиницы "Днепр" направят в госбюджет, - Зеленский

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Зеленский ожидает на как можно более быструю приватизацию других объектов ГУД

Вырученные с продаж отеля "Днепр" средства будут направлены в государственный бюджет. Украина получила лучшую цену за свое имущество. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент также ожидает, что в ближайшее время будут приватизированы и другие объекты, которые принадлежали Государственному управлению делами. В прошлом году Зеленский определил первые 5 объектов для дальнейшей продажи.

"Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины", - добавил Зеленский.

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Напомним, отель "Днепр" был продан на аукционе более чем за 1,1 млрд гривен. Стартовая цена составляла свыше 80,9 млн гривен, а конечная стоимость превысила ее почти в 14 раз.