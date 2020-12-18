Средства, которые отдал "Газпром", следует вернуть тем, кто их переплатил "Нафтогазу", – Рева

Андрей Рева Скриншот из видео

Это деньги каждого потребителя газа в Украине, подчеркнул экс-министр

Средства, которые отдал "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража, следует вернуть тем, кто переплатил за голубое топливо НАК "Нафтогаз Украины", – каждому потребителю газа в Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Гость студии напомнил, что НАК "Нафтогаз Украины" отсудил в Стокгольме средства у российского газового монополиста "Газпрома".

"Газпром" получил лишние средства от "Нафтогаза". А чьи это деньги? Это деньги Коболева? Это деньги Витренко? Это деньги каждого потребителя газа в Украине, который переплатил за тот газ, который "Газпром" поставил и продал "Нафтогаз". Он получил лишние деньги, заплатил их "Газпрому". Потом "Газпром" их вернул... Где конечная точка применения этих денег? Их нужно вернуть тем, кто заплатил за газ нашему предприятию – "Нафтогазу". Но почему-то Коболев с Витренко решили, что это их деньги. И начали через карманный наблюдательный совет, кстати, который получает зарплату из рук Коболева, по сути, приняли решение выплатить себе премии", - отметил Андрей Рева.

Ранее сообщали, что руководители "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов. Это 1% от суммы, которую удалось отсудить у российского газового монополиста.

Следует отметить, что в феврале 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему не выплатили многомиллионную премию за победу в Стокгольмском арбитраже.

В июле исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ушел из компании.