Средняя зарплата в Украине за год выросла на 7,4% – Госстат

Наибольший размер оплаты труда имеют финансисты и страховщики

Фото из открытых источников

Средняя номинальная зарплата украинцев за июнь 2020 года была на 7,4% больше чем та, которую они получили в июне прошлого года. Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что в среднем в прошлом месяце украинцы получили 11 579 грн за свой труд, что в 2,5 раза больше минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 4723 грн. По сравнению с маем размер выплат вырос на 9,8%.

Кроме того, в ведомстве заявили, что наибольшую среднюю номинальную зарплату имели работники сферы финансовой и страховой деятельности – 19324 грн в среднем. Второе место заняли работники области информации и телекоммуникаций (18926 грн), а третье – государственного управления и обороны и обязательного социального страхования (16386 грн).

Самую маленькую зарплату в Украине имеют работники сферы временного размещения и организации питания (5207 грн, что на 24,3% меньше, чем за июнь 2019), специалисты по операциям с недвижимым имуществом (8786 грн), сотрудники здравоохранения и предоставление социальной помощи (8841 грн).

Новости по теме: Средняя зарплата в Украине резко выросла во время выхода из карантина

Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с 1 сентября этого года предусмотрено увеличение заработной платы врачам примерно на 3500 гривен. Однако, Степанов отметил, что такого повышения недостаточно, и заработная плата медиков должна быть увеличена еще в несколько раз.