Средняя зарплата в Украине выросла на 3%, - Госстат

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2020г. составила 10 542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 723 грн)", - отметили в ведомстве.

По сравнению с предыдущим месяцем (апрелем) номинальная средняя зарплата в Украине выросла на 1,1%, по сравнению с маем 2019 года — на 3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции и изменения налогов) по сравнению с апрелем выросла на 0,8%, по сравнению с маем 2019 года — на 1,4%.

Самые большие зарплаты в Украине у работников из отраслей "Финансовая и страховая деятельность" - 18 832 грн, "Информация и коммуникации" - 18 339 грн и "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 15 610 грн.

Меньше всего получают работники из отраслей "Временное размещения и организация питания" - 3 851 грн, "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" - 7 645 грн, "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - 8 174 грн.

В региональном разрезе наибольшие зарплаты получают в Киеве - 15 191 грн, Донецкой - 11 854 грн, Днепропетровской - 10 938 грн, Запорожской - 10 755 грн и Киевской областях - 10 712 грн.

Самые маленькие — в Черновицкой - 7 921 грн, Волынской - 8 091 грн, Тернопольской - 8 266 грн и Черниговской областях - 8 570 грн.

Напомним, с 1 июля украинцам пересчитают пенсии из-за изменения размера прожиточного уровня. В Пенсионном фонде заявляют, что минимальный размер пенсии возрастет с 1638 грн до 1712 грн.