Средняя зарплата в Украине резко выросла во время выхода из карантина

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В июне зарплаты неожиданно подскочили почти на 10%

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2020 года составила 11 579 грн, что на 9,8% больше по сравнению маем (10 542 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2020 года к июню прошлого года выросла на 4,8%, номинальная выросла на 7,4%.

Самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 16 393 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 9 504 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11 000 грн.

Наибольшую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 19 324 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 5 207 грн, где зарплаты за месяц выросли на 35,2%.

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