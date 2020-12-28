Средняя зарплата украинцев за месяц упала почти на 200 гривен

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Аномальный рост зарплат во время кризиса остановился

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен. Это на 1,5% (на 187 гривен) меньше по сравнению октябрем (12 174 гривен). Такие данные наводить Государственная служба статистики.

Как отмечается, реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2020 года до ноября прошлого года выросла на 8,1%, номинальная выросла на 12,2%.

Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве - 17 582 гривен, самая низкая - в Черниговской области - 9 615 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11000 гривен.

Наибольшую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" - 21079 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6331 гривен, где зарплаты за месяц упали на 9,0%.

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Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявлял, что государственным бюджетом на 2021 год, который накануне приняла Верховная Рада, не предусмотрено повышение заработной платы работникам детских садов.