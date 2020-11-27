Средние цены на топливо по Украине: Где за литр бензина придется заплатить дороже

Утром самым дешевым литр бензина А-95 Premium был в Николаевской области – 25,17 грн, а самым дорогим в Житомирской – 26,39 грн

Фото из открытых источников

В среднем сегодня по Украине литр бензина А-95 Premium можно приобрести за 25,71 грн, тогда как литр А-95 обойдется в 24,26 грн, А-92 – в 23,14 грн, а литр дизтоплива и автомобильного газа стоит 23,53 и 12,68 грн соответственно. Такие ценовые расклады на топливо по состоянию на утро 27 ноября подает Минфин.

Впрочем, в зависимости от региона цена бензина, дизтоплива и автомобильного газа может колебаться.

Так, сегодня утром самым дешевым литр бензина А-95 Premium был в Николаевской области – 25,17 грн, а самым дорогим в Житомирской - 26,39 грн.

Минфин

Литр бензина А-95 меньше всего стоил в Сумской области (23,01 грн), а самым дорогим был в Луганской области (26,05 грн).

Минфин

Литр бензина А-92 можно было приобрести от 22,01 грн в Сумской области до 25,22 грн в Луганской.

Минфин

Литр дизтоплива самым дешевым был в Харьковской области (22,34 грн), а самым дорогим – в Луганской (25,33 грн).

Минфин

Цена на литр автомобильного газа колебалась от 12,37 грн в Житомирской области до 13,00 грн в Луганской.

Минфин

Напомним, накануне в среднем по Украине литр бензина А-95 Premium можно приобрести за 25,71 грн, тогда как литр А-95 обошелся бы в 24,23 грн, А-92 – в 23,18 грн, а литр дизтоплива и автомобильного газа стоил 23,53 и 12,68 грн соответственно.