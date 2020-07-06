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Совет Нацбанка воздержался от переизбрания заместителя главы НБУ

Представление Смолия о назначении Чурия на должность заместителя председателя НБУ рассматривали сегодня, 6 июля

Совет Национального банка воздержался от переизбрания Олега Чурия на пост заместителя главы НБУ. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

"Сегодня, 6 июля 2020 года, состоялось внеочередное заседание Совета Национального банка Украины, на котором было рассмотрено представление председателя Национального банка Украины Я.В.Смолия о назначении Чурия Олега Евгеньевича на должность заместителя председателя Национального банка Украины.

Совет воздержался от назначения Чурия Олега Евгеньевича на должность заместителя председателя Национального банка Украины", - написал Данилишин.

Он добавил, что согласно ст. 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины" заместитель председателя Нацбанка, срок полномочий которого истек, находится на должности до вступления в должность вновь назначенного заместителя председателя НБУ.

"Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением Национального банка Украины", - резюмировал глава Совета НБУ.

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Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка. Сейчас его обязанности временно исполняет первый заместитель Екатерина Рожкова.
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