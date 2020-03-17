Со вчерашнего дня национальная валюта по отношению к доллару "просела" на 1,5 грн – инспекция ZIK по обменникам

Курс валют 17 марта 2020 года Фото - скриншот

Работники пунктов обмена уверяют, что ажиотажа в отношении американской валюты нет

Со вчерашнего дня национальная валюта "просела" ориентировочно на 1,5 гривни относительно доллара США.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Денис Страдецкий.

Корреспондент, который сегодня проинспектировал столичные пункты обмена валют, отметил, что такого обвала гривни не видел давно – со вчерашнего дня гривна просела ориентировочно на 1,5 грн относительно доллара США. Как продемонстрировал Денис Страдецкий, на табло одного из обменников курс покупки-продажи доллара сегодня составляет 27.80 – 28.60 грн. Евро, соответственно, ныне пересекло отметку в 30 грн.

Журналист отметил, что работники пунктов обмена валют уверяют: американскую валюту можно купить без проблем, никаких очередей или ажиотажа не наблюдается. В одном из обменников корреспондент поинтересовался, сможет ли он приобрести тысячу долларов, и работник заверил его, что это можно сделать без каких-либо проблем. Кроме того, как удалось выяснить, никаких лимитов на покупку доллара в обменных пунктах также не устанавливали.

Денис Страдецкий напомнил, что буквально неделю назад курс доллара составлял 24.9 грн.

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Напомним, в Национальном банке Украины рассказали, что валютные колебания в Украине будут зависеть от того, как быстро стихнет паника, вызванная новостями о коронавирусе. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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