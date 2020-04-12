Снижение зарплат и рост инфляции: Прогноз правительства на 2020 год

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Инфляция может временно ускориться до 8,7%, однако в следующем году должна вернуться к 5%

Из-за карантина, вызванного распространением коронавируса COVID-19, Кабинет министров Украины прогнозирует снижение зарплат, рост инфляции и увеличение случаев безработицы. Об этом говорится в тексте проекта закона о государственном бюджете на 2020 год на сайте парламента.

Так, в соответствии с обновленным проектом, ожидается снижение ВВП на 3,9%. Ранее правительство ожидало роста валового внутреннего потенциала страны на 3,7%.

Кроме этого, Кабмин спрогнозировал увеличение уровня безработицы на 9,4%, тогда как предыдущий прогноз составлял 8,1%. В то же время падение заработных плат составит 0,3%.

Также среднегодовой курс доллара может быть установлен на уровне 29,5 грн при предыдущем прогнозе – 27 грн/долл. При этом инфляция временно ускорится до 8,7%, а уже в следующем году должна вернуться к 5%

Однако, в Кабмине прогнозируют, что во второй половине этого года возобновится экономический рост и продлится в течение следующих лет. Отмечается, что это может произойти за счет спроса на аграрную продукцию в мире, которую экспортирует Украина.

Напомним, 11 апреля Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год. Среди основных изменений - уменьшение Фонда на борьбу с COVID-19 и восстановление дотации аграриям.

А недавно на сайте парламента появился доработанный законопроект изменений в государственный бюджет.