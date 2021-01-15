Снижение цены на газ – это фикция, люди заплатят полную стоимость, – Павел Розенко

Вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко Скриншот видео

Это несправедливый и грабительский тариф, заявил бывший вице-премьер

Снижение цены на газ – это фикция, потому что все равно украинцам придется заплатить полную стоимость голубого топлива, если не до 31 марта, то облгазы сделают это через перерасчет платежей после марта.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Гость ток-шоу, комментируя ситуацию с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и протестными акциями украинцев в разных регионах, которые требуют снизить плату за услуги в сфере ЖКХ, отметил, что протесты – это реакция людей на постоянную ложь власти. Павел Розенко обратил внимание на то, что заявления властей, что якобы высокая цена на газ – это чья-то ошибка, поэтому ее снизят на 30%. Однако, говорит он, это неправда, ведь стоимость газа подняли еще 28 октября 2020 года, через три дня после местных выборов. Гость студии риторически поинтересовался, что, если была допущена ошибка, почему же стоимость газа снижают с 1 февраля.

"А это означает, что за ноябрь, за декабрь, за январь каждый человек заплатит этот несправедливый грабительский тариф, и Зеленский, и власть не собирается людям компенсировать! Почему речь идет только о газе? А о других услугах?" - акцентировал Павел Розенко.

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Гость ток-шоу добавил, что у МВФ нет оснований, чтобы возражать действиям правительства по тарифам.

"Все прекрасно понимают, что это снижение цены на газ – это фикция, потому что все равно люди заплатят полную цену за газ, если не до 31 марта, то это облгазы и газсбыты сделают через перерасчет платежей после марта", – сказал Павел Розенко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год, что позволит защитить граждан от непредсказуемого роста.

Позже Денис Шмыгаль заявил, что справедливая цена за распределение природного газа в Украине составляет около 1,1 гривны за кубометр.