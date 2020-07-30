"Слуги народа" на выборах увидят обратную волну, которую они сами запустили год назад, – Рева

Скриншот ZIK

Украинцы не будут голосовать за людей, окрашенных в зеленый цвет".

"Слуги народа" на октябрьских местных выборах, если они их не сорвут, услышат обратную волну, которую они сами запустили год назад.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева.

Он подчеркнул, что правящая партия пока не использует ни одного внятного лозунга, или темы, которую можно продвигать на местные выборы, и, которые позволили бы избирателям голосовать за них.

"У них кроме общих политических лозунгов – "сделаем вместе", "конец эпохи бедности", "большая стройка" – у них ничего нет. Абсолютно ничего! Я не вижу ни какого политического проекта, который бы они продвигали на местном уровне, который бы привлек внимание избирателей", – отметил Андрей Рева.

Он добавил,что сам длительное время работал в органах местного самоуправления, почти 20 лет на разных должностях, поэтому хорошо понимает, о чем идет речь и что нужно людям на местах.

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"И вот этот конфронтационный тон, который они приняли с момента прихода к власти, что мы там всех "зачистим" и так далее, вот сегодня даст им бумеранг. Они на этих выборах, октябрьских, если они их не сорвут с тех или иных причин, они услышат обратную волну, которую они сами запустили год назад. Потому что идти им сегодня к избирателю, к тому, который живет в общинах, практически ни с чем. А если взять те решения, которые они принимали в марте-апреле этого года, то они только ударили по бюджетам", - подчеркнул Рева и добавил,что украинцы не будут голосовать за людей, окрашенных в "зеленый цвет".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский нарушил вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября 2020 года, и поручил правительству продумать механизмы для безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что в Центральном избирательном комитете подчеркнули, что местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят через изменения избирательного закона и пандемии COVID-19.