Слабый президент и невероятная коррупция: Казахстанский миллиардер заявил, что у Украины нет шансов на инвестиции
Один из богатейших граждан Казахстана, миллиардер Маргулан Сейсембаев, ответил на вопрос о том, готов ли он инвестировать в экономику Украины для извлечения прибыли. Об этом сообщает "Экономическое обозрение".
Этот вопрос со стороны украинских журналистов возник к Сейсембаеву в связи с тем, что в сентябре 2020 года он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что готов помогать Украине "с проработкой и проведением реформ в разных областях".
Но, как выясняется, у казахстанского инвестора возник ряд проблем. Он заявил, что вкладывать средства в экономику Украины было бы можно, но делать он этого не станет по ряду причин.
Журналист:
По словам Сейсембаева, коррупция на Украине "бешеная"... невероятная. Потому, как отметил миллиардер, он не видит привлекательной инвестиционной среды, в которую можно было бы инвестировать.
Журналист поинтересовалась у казахстанского миллиардера, изменилось бы его мнение, если бы ему лично президент Зеленский дал гарантии.
Маргулан Сейсембаев отметил, что и в этом случае инвестировать в украинскую экономику он бы не стал, так как на Украине слишком слабая президентская власть. По словам миллиардера и инвестора, на Украине многие вопросы по бизнесу решаются на местах, а высшей власти в Киеве на эти вопросы наплевать, да и заниматься решениями такого рода проблем тому же президенту попросту не дадут.
О слабости президента Зеленского и полном контроле над ним со стороны олигархов говорит не только Сейсембаев.
Казахский миллионер Маргулан Сейсембай (33 место в Forbes) о "привлекательности" Украины для иностранных инвесторов. pic.twitter.com/ypVrnTvAAA— Сергей из Киева. (@SergUA63) January 5, 2021