Слабый президент и невероятная коррупция: Казахстанский миллиардер заявил, что у Украины нет шансов на инвестиции

Маргулан Сейсембаев Фото из открытых источников

Один из богатейших граждан Казахстана, миллиардер Маргулан Сейсембаев, ответил на вопрос о том, готов ли он инвестировать в экономику Украины для извлечения прибыли. Об этом сообщает "Экономическое обозрение".

Этот вопрос со стороны украинских журналистов возник к Сейсембаеву в связи с тем, что в сентябре 2020 года он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что готов помогать Украине "с проработкой и проведением реформ в разных областях".



Но, как выясняется, у казахстанского инвестора возник ряд проблем. Он заявил, что вкладывать средства в экономику Украины было бы можно, но делать он этого не станет по ряду причин.



Журналист:

Спрошу у Вас как у инвестора: в Украину можно привлечь большие инвестиции?

Маргулан Сейсембаев:





Без шансов. Потому что я сам бы с удовольствием инвестировал в Украину, но пока нет, потому что судебная система не работает, защита частной собственности не работает, кошмаренье бизнеса… правоохранительные органы работают себе на карман.

По словам Сейсембаева, коррупция на Украине "бешеная"... невероятная. Потому, как отметил миллиардер, он не видит привлекательной инвестиционной среды, в которую можно было бы инвестировать.



Журналист поинтересовалась у казахстанского миллиардера, изменилось бы его мнение, если бы ему лично президент Зеленский дал гарантии.



Маргулан Сейсембаев отметил, что и в этом случае инвестировать в украинскую экономику он бы не стал, так как на Украине слишком слабая президентская власть. По словам миллиардера и инвестора, на Украине многие вопросы по бизнесу решаются на местах, а высшей власти в Киеве на эти вопросы наплевать, да и заниматься решениями такого рода проблем тому же президенту попросту не дадут.



О слабости президента Зеленского и полном контроле над ним со стороны олигархов говорит не только Сейсембаев.