Skyrizon и DCH подадут новую заявку в Антимонопольный комитет по покупке "Мотор Сичи"

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АМКУ проинформировал компании, их заявка от 4 августа требует дополнительных материале

В ближайшее время дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group - Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подадут обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины на приобретение ОАО "Мотор Сич". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, 20 августа Антимонопольный комитет Украины информировал компании, которые заявка от 4 августа требует дополнительных материалов, работа над которыми сейчас ведется.

В Xinwei напомнили, что предыдущая совместная заявка на покупку "Мотор Сич" с госконцерном "Укроборонпром" с лета 2019 года, была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH. Компания также указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

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Как отмечается, Xinwei распространила сообщение на шанхайской фондовой бирже, акции ее крупнейшего акционера Ван Цзина (владеет 29,3%) заморожены на три года, поскольку переданы в залог и в связи с судебными спорами с кредиторами, в частности, одним из филиалов Bank of China.

По информации правительственных источников, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев. Также после того, как Xinwei подала новую заявку, АМКУ сообщил о рассмотрении четырех дел по покупке акций "Мотор Сичи", в частности, дело о покупке акций еще до подачи заявки Xinwei с "Укроборонпромом", начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения.

"По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", - отметили в АМКУ.

В то же время имеется информация о том, что спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в частности China Development Bank.

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Напомним, недавно китайские инвесторы "Мотор Сич" из компании Skyrizon направили Кабмина сообщение о намерении начать международный арбитраж против Украины, также соответствующая претензия уже подана в Министерство юстиции.