"Скрутки" продолжают функционировать, только мог измениться их конечный бенефициар, – экономист

Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины ZIK

Граждане должны понимать, в интересах кого и куда они идут, отметил Алексей Плотников

Так называемые скрутки и схемы в Украине продолжают функционировать и развиваться. Возможно, только изменился их конечный бенефициар.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины V-VI созыва, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Гость ток-шоу отметил, что сегодня так называемые скрутки продолжают существовать и развиваться.

"Главное не в том, что даже определили эти "схемы". Действительно, они их определили. Была информация Уманского (Игорь Уманский - бывший министр финансов Украины, советник главы Офиса президента Украины. - Ред.), было вроде согласования из Офиса президента, никто не отрицал, что такое есть, но тут главное, что никто их не разрушил. Они продолжают функционировать, эти "скрутки", продолжают развиваться. Возможно, там поменялся конечный бенефициар этих "скруток", не знаю всю эту схему. Но, опять же, граждане должны понимать, почему, в интересах кого и куда они идут – эти "скрутки". А действительно, то, что там 43-45 млрд грн, если сравнивать с тем миллиардом долларов, которые Украина вот-вот должна получить от Международного валютного фонда или не получит вообще, это достаточно весомо", – сказал Алексей Плотников.

Как сообщали, президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет на 2020 год.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что "дыра" в государственном бюджете на 2020 год по сентябрь сократится на 5 млрд грн – примерно до 13 млрд грн. Глава Минфина напомнил, что по состоянию на начало мая этого года "дыра" в бюджете составила 44 млрд грн.