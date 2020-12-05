Сколько ни выполняй, требуют каждый раз больше, а денег все меньше, - Дорошенко о сотрудничестве Украины с МВФ

Алексей Дорошенко Скриншот видео

Может, хватит торговать независимостью страны, говорит эксперт

Сколько Украина не выполняет требований Международного валютного фонда, от нее требуют все больше, а денег дают все меньше.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Гость ток-шоу, комментируя сотрудничество с Международным валютным фондом и отсутствие очередного транша от МВФ, отметил, что когда-то сотрудничество нужно будет завершить.

"Первый раз, когда я говорю, что мы с вами не работаем с МВФ, и для меня это хорошая новость ровно потому, что нужно понимать, что всему есть предел. Когда мы с вами понимаем, что, сколько не выполняй, а с тебя требуют все больше, а денег все меньше, то возникает вопрос - когда-то с этим нужно заканчивать", – отметил Алексей Дорошенко.

Глава Национального совета экономического развития считает, что президент Украины Владимир Зеленский не откажется от сотрудничества с Международным валютным фондом. В то же время, Алексей Дорошенко отметил, что есть немало примеров стран, которые были слабыми или "середнячками", но как только они переставали слушать более сильных соседей или партнеров, они сразу выходили в разряд сильных стран. В качестве примера гость ток-шоу назвал Турцию.

"Я читал за последние две недели, такие люди - народные депутаты либо, например, антикоррупционеры, или представители предыдущего правительства говорят о том, какое плохое состояние экономики. Я с ними полностью согласен. И делают все одинаковый вывод - нам нужно все выполнить, чтобы получить миллиард долларов. Но мне кажется, люди, может, хватит торговать независимостью страны, суверенитетом, если вы делаете такой примитивный вывод?" - отметил Алексей Дорошенко.

Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и заверил, что Украина выполнила все условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом.

Однако, Кристалина Георгиева позже заявила, что для пересмотра программы сотрудничества фонда с Украиной необходимо "полное согласование действий".