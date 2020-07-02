Ситуацию в экономике можно улучшить за счет нашего производителя и не стоять на коленях перед МВФ, – Паламар

Глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар agroportal.ua

Гостья студии говорит, что не нужно все проблемы перекладывать на коронавирус

Ситуацию в украинской экономике можно улучшить за счет отечественного производителя и не стоять на коленях перед МВФ.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила общественный деятель, председатель общественной организации "Народный союз" Ирина Паламар.

Гостья ток-шоу поделилась соображениями, как можно улучшить ситуацию в украинской экономике.

"Не нужно все спихивать на коронавирус. Это такая короноистерия, флешмоб и франшиза, которую власть покупает для того, чтобы сказать, а почему у нас не вышло. У нас 700 млрд внутренних закупок, которые мы можем переориентировать на украинского производителя, и таким образом уже улучшим ситуацию. Опять же, мы не будем стоять на коленях перед МВФ. Мы можем сократить этот неконтролируемый импорт... Экспорт наш должен увеличиваться, а импорт как раз - это ахиллесова пята", – сказала она.

Напомним, в НБУ заявили, что статистические данные за май 2020 года показывают некоторое оживление в экономике Украины, впрочем, дно кризиса пока не пройдено.

Добавим, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 4,9%.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует, что экономика Украины упадет в 2020 году на 3,5%, тогда как в целом мировая экономика потеряет 5,2% - из-за пандемии COVID-19.