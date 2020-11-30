Ситуация с оплатой за газ – самая печальная по сравнению с другими коммунальными платежами, – Землянский

Валентин Землянский Скріншот із відео

Среди должников есть злостные неплательщики, а есть такие, которые не платят в связи с экономическими обстоятельствами, говорит аналитик

Ситуация с оплатой за газ - самая печальная по сравнению с оплатой за другие коммунальные услуги. Уровень оплаты за потребленный природный газ составляет, как свидетельствует статистика, 59%.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

"59 процентов, если верить статистике, – это уровень оплаты по газу, причем по газу – это самая печальная ситуация, в отличие от других коммунальных услуг", – отметил гость ток-шоу.

Что касается вероятности списания долгов за коммунальные услуги, Валентин Землянский отметил, что здесь нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно, ведь, говорит он, есть категория злостных неплательщиков, притом они – не самые бедные люди. По его словам, есть и те потребители, которые не платят за полученные коммунальные услуги в связи с экономическими обстоятельствами.

"Но этот же снежный ком начинает наворачиваться, потому что – почему это Вася не платит, а я платить буду, дурак, что ли, вот ему ничего... Особенно, в многоквартирных домах вы попробуйте отключить газ", – отметил аналитик.

Как сообщали, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для облгазов на доставку газа.

Согласно сообщению, уменьшение стоимости доставки произойдет лишь у двух операторов, а в 20 компаниях предлагают поднять тариф в среднем на 80%.

Добавим, ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре 2020 года.