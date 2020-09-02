Ситуация на рынке труда в Украине критическая, - Павел Розенко

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Кризис лишь усугубляется, констатировал экс-вице-премьер

На рынке труда в Украине наблюдается усиление кризиса. Украинцам, которые становятся безработными, государство не предлагает работу и даже не может нормально обеспечить сервис относительно помощи по безработице.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Павел Розенко напомнил об обещаниях действующей власти создать за 2-3 месяца в Украине 500 тысяч рабочих мест, которая так и осталась невыполненной.

"И вот с момента, как премьер-министр сказал эти слова, прошло 5 месяцев. И не то, что 500 тысяч рабочих мест, 100 тысяч рабочих мест мы не видим. Наоборот, мы видим усиление кризиса на рынке труда Украины. С другой стороны, есть проблемы, которые связаны с тем, что те люди, которые становятся безработными, не то, что государство им не предлагает работу, а государство им не может нормально предоставить сервис по помощи по безработице", – подчеркнул Павел Розенко.

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По его мнению, ситуация на рынке труда критическая.

Как сообщалось, по состоянию на 20 августа 2020 года статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев. Это на 77% больше, чем на эту же дату прошлого года – 276 тысяч.

Напомним, Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, как это прогнозировалось ранее. На 2021 год НБУ прогнозирует процент безработицы на уровне 9% (вместо 8,6% в предыдущем прогнозе), на 2022 – 8,8% (8,6% ранее).