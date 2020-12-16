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Система здравоохранения, которая финансируется по остаточному принципу, имеет цель сокращение медиков, – эксперт

Радио Свобода

Депутаты думают, что они бессмертны и проблемы простых смертных их не коснутся

Конечная цель системы здравоохранения, которая финансируется по остаточному принципу - сокращение людей, которые могут оказать медицинскую помощь.

Об этом эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK  заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Эксперт прокомментировал уменьшение расходов на медицинскую систему в Государственном бюджете Украины на 2021-й год:

"Перед властями Украины поставлена задача сократить население. Это мировой тренд, тренд мировой политики по сокращению населения, это не вывоз медиков. И то, что происходит сегодня в Украине, то, что мы видим, то есть система здравоохранения, которая финансируется по остаточному принципу, ее конечная цель – сокращение людей, которые могут оказать медицинскую помощь. Другого варианта я просто не вижу", – сказал Валентин Землянский.

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По его словам, депутатам просто наплевать на проблемы простых медиков, ведь они лечат в "Феофании" и в платных медучреждениях, где врачи получают достойную оплату труда. 

"Мы говорим об обычных врачах, которые работают в обычных больницах и обслуживают, конечно, не депутатов. Но никто не застрахован. Действительно, как сказала Голубовская, депутаты думают, что они бессмертны и проблемы простых смертных их не коснутся", – прокомментировал Валентин Землянский.

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Напомним, накануне Верховная Рада приняла закон О государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Более подробно читайте по ссылке.

 

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