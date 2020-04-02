Сильные колебания и риск стремительного роста, – экс-министр Уманский о курсе гривны

Экс-министр финансов Игорь Уманский Фото из открытых источников

"До конца года курс вернется и будет не выше, чем 29,5 грн/долл."

По прогнозам, к концу года курс национальной валюты после колебаний вернется и будет не выше, чем 29,5 гривен за доллар.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK сообщил бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

Игорь Уманский отметил, что точно спрогнозировать, какой будет экономическая ситуация и курс валют сегодня не сможет никто, разве что кто-то угадает. Однако, отметил бывший министр финансов, прогноз у всех сводится примерно к такому: довольно сильное проседание экономик всех стран, в том числе и Украины, во втором квартале текущего года, не столь сильное, однако все же проседание экономик в третьем квартале и возрождение, возвращение к позициям конца первого квартала по результатам четвертого квартала.

"Мы прогнозировали, что экономика упадет на 4,8% в год и курс на конец года - он, соответственно, в эти кварталы будет сильно колебаться, особенно, во втором квартале. Есть риск, что он может вырасти более стремительно. Но, по нашим прогнозам, к концу года курс вернется и будет не выше, чем 29,5. Это прогноз базовый, на котором мы считали показатели бюджета. По доходам, как следствие, мы прогнозировали уменьшение доходов, исходя из этого падения экономики, на 105 миллиардов гривен", – заявил Игорь Уманский и добавил, что это может произойти при условии минимизации "схем".

Как сообщалось, 30 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Додадим, в эфире "Народ против" 2 апреля Игорь Уманский назвал причину своей отставки.