Швеция рассматривает возможность перехода на цифровые валюты

Швеция Фото из открытых источников

В октябре процент использования наличных в стране снизился до рекордных 10%

Правительство Швеции намерено исследовать возможность перехода на цифровые валюты, у Центрального банка страны уже есть пилотный проект криптовалюты. Об этом сообщает Bloomberg.

Пер Болунд, министр финансовых рынков Швеции, рассказал, что исследование по переходу на криптовалюты, начатое 11 декабря, планируется завершить до конца ноября 2022 года.

"Определяющим фактором является безопасная работа рынков цифровых валют, а также возможность равного доступа к ним у каждого. В зависимости от того, как именно будет создана криптовалюта и какие технологии будут применены, это окажет значительное влияние на всю финансовую систему", - отметил он.

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В октябре использование наличных в Швеции снизилось до наименьшего за всю историю уровня - до 10% всех расчетов. В частности, пандемия ускорила отказ людей от банкнот и монет.

Швеция является одной из первых стран, которые рассматривают внедрение криптовалют. Их Центральный банк уже представил пилотный проект электронной кроны, что базируется на аналогичной с Bitcoin блокчейн-технологии.

В 2018 году страну признали мировым лидером в достижении "безналичного общества" по проценту расчетов к ВВП.

Напомним, что в киевских маршрутках год назад начали внедрять безналичную оплату.