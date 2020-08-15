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Шмыгаль заявил о восстановлении экономики Украины в третьем квартале

Глава Кабмина Денис Шмигаль Фото с открытых источников

В частности на это повлиял сбор урожая

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил о начале восстановления украинской экономики в третьем квартале. Как передает Укринформ, об этом он отметил в Facebook.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, кроме возобновления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в следующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - написал Шмыгаль.

Он также отметил, что коронакриза вызвала одну из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.

"Фактически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале: Испания -22,1%, Великобритания - 21,7%, Франция -19%, Германия -11,7%, Украина - 11,4%, США -9,5%, Польша -7,9%", - добавил Шмыгаль.

Новости по теме: В июне украинская промышленность выросла на 3,4%, - Шмыгаль

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверял, что создание "свободных экономических зон" на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса.

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