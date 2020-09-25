Шмыгаль заявил о начале роста экономики Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль G7AmbReformUA

Украина уже прошла кризис, считает премьер-министр

Падение экономики Украина во втором квартале 2020 года была не такой значительной, как прогнозировалось ранее, поскольку рост экономики уже начался. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника" во Львове.

"Мы ожидаем умеренного роста экономики, который уже начался", - сказал он.

Шмигаль также отметил, что"Украина довольно уверенно прошла кризис".

"Все наши международные партеры удивляются, как так случилось, что во втором квартале все упали, в том числе США более чем на 30%. Мы ожидали падения на 14%, получили 11%. Проходим спокойно", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что падение экономического уровня в Украине не является критическим и достигает 4,5%, по подсчетам ЕБРР.