Шмыгаль заявил о начале эффективной борьбы со схемами на таможне и в налоговой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Результатом борьбы стало увеличение поступлений в госбюджет

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что июньские поступления в государственный бюджет стали больше на 5,5 процентов, чем ожидалось, что свидетельствует об эффективной борьбе с теневыми схемами в налоговой и на таможне. Об этом глава правительства 4 июля сообщил в Facebook.

Как отмечается, в прошлом месяце в государственный бюджет поступило почти 113 миллиардов гривен.

"Это на 5,5% больше, чем мы ожидали. Эти цифры говорят одну очень важную вещь: началась эффективная работа и эффективная борьба со схемами. Уже второй месяц подряд с начала года мы видим, что госбюджет выполняется", - отметил глава правительства.

Новости по теме: В июне доходы госбюджета превысили план, но хорошую статистику испортила таможня

Также Денис Шмигаль процитировал министра финансов Сергея Марченко, который объяснил повышенные показатели госбюджета за июнь. По его словам, большие поступления со стороны налоговых органов является результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками.

"Это только начало. Мы будем и впредь уничтожать теневые схемы и в налоговой, и на таможне", - пообещал премьер-министр.

Напомним, накануне Денис Шмигаль опубликовал цифры, как в 2021 году будет повышаться минимальная зарплата. По его словам, через год украинцы будут получать не меньше шести с половиной тысяч гривен.