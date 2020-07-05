Шмыгаль заявил о начале эффективной борьбы со схемами на таможне и в налоговой
Результатом борьбы стало увеличение поступлений в госбюджет
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что июньские поступления в государственный бюджет стали больше на 5,5 процентов, чем ожидалось, что свидетельствует об эффективной борьбе с теневыми схемами в налоговой и на таможне. Об этом глава правительства 4 июля сообщил в Facebook.
Как отмечается, в прошлом месяце в государственный бюджет поступило почти 113 миллиардов гривен.
"Это на 5,5% больше, чем мы ожидали. Эти цифры говорят одну очень важную вещь: началась эффективная работа и эффективная борьба со схемами. Уже второй месяц подряд с начала года мы видим, что госбюджет выполняется", - отметил глава правительства.
Также Денис Шмигаль процитировал министра финансов Сергея Марченко, который объяснил повышенные показатели госбюджета за июнь. По его словам, большие поступления со стороны налоговых органов является результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками.
"Это только начало. Мы будем и впредь уничтожать теневые схемы и в налоговой, и на таможне", - пообещал премьер-министр.
Напомним, накануне Денис Шмигаль опубликовал цифры, как в 2021 году будет повышаться минимальная зарплата. По его словам, через год украинцы будут получать не меньше шести с половиной тысяч гривен.