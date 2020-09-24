Шмыгаль заявил, что кредиты под 5-7-9%" продолжат выдавать в 2021 году

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Правительство уже заложило деньги в проект госбюджета по этому направлению на 2021 год

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что программа " Доступные кредиты "5-7-9%"будет продлена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас. Об этом он сообщил во время встречи с Американской торговой палатой (ACC)

"Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продолжить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получил кредиты, и иметь их на 2-3 месяца — бессмысленно", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство уже заложило деньги в проект госбюджета по этому направлению на 2021 год.

"Бизнес сможет взять кредиты, как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования", - добавил Шмигаль.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%"планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.