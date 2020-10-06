Шмыгаль заявил, что будущим пенсионерам нечем будет платить пенсии, а о сегодняшних он подумал? - Нимченко

Василий Нимченко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что будущим пенсионерам через 15 лет нечем будет платить пенсии. А сегодняшним? Неужели он думает, что они умрут?!

Такие риторические вопросы в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK задал народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко, комментируя социальную политику "Слуги народа".

Народный депутат прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет, потому что количество трудоспособного населения уменьшается.

В частности, Нимченко подчеркнул, что Шмыгаль не только пугает своими заявлениями будущих пенсионеров, но и забывает о нынешних.

"Шмыгаль сказал о будущих пенсионерах. Но он уже не думает о сегодняшних пенсионерах. Вы можете прочитать и меня проверить, что сказал Шмыгаль, что будущим пенсионерам через 15 лет не будет чем платить. А сегодняшним? Или он считает, что они вымрут? Так как вице-премьер сказал, что через 25 лет мы будем решать вопрос с Донбассом, потому что не будет этих пенсионеров. Но мы забыли о том, что вырастут другие", – подчеркнул Василий Нимченко.

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Вместе с тем он добавил, что наполнение Пенсионного фонда возможно только за счет открытия предприятий и создания новых рабочих мест. И сам Шмыгаль, напомнил политик, обещал украинцам создать 500 тысяч новых рабочих мест, однако сегодня, скорее всего, забыл о своем обещании.

"Если Шмыгаль не видит в стратегии своей деятельности, что для того, чтобы накапливать Пенсионный фонд, а он на сегодняшний день – 202 млрд, а 29 уже в дефиците, так если он не видит, что это возможно только за счет открытия производств и создания рабочих мест, чтобы поступали заработные платы, чтобы продукт поступал на рынок, что для этого надо, чтобы это производство имело выгоду рынка путем, который надо искать среди близких соседей и не смотреть в рот владельцам траншей, то как раз вот это и будет. Он что, врал? Откуда он брал 500 тысяч рабочих мест? Это не я сказал, это сказал господин Шмыгаль год назад. Так ты кому врешь? Своему народу? Тогда имеешь то, что имеешь", – прокомментировал Нимченко.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники, заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

Также сообщали, что Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в 2021 году по результатам решений, принятых правительством. В частности, пенсии будут повышаться в пять этапов.

Добавим, что с 1 сентября Пенсионный фонд Украины уже провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Такое изменение стало основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров.