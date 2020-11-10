Шмыгаль заверил, что в Украине нет инфляции

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По словам премьера, на конец года правительство ожидает плюс-минус прогнозируемый уровень инфляции в 4,5 %

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в Украине нет инфляции. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"За осенние месяцы инфляция была менее 2%, летом у нас были месяцы, когда была дефляция. То есть, опосредованного показателя о том, что деньги "печатаются" мы не видим. Инфляции в Украине нет", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, на конец года правительство ожидает плюс-минус прогнозируемый уровень инфляции в 4,5 %.

"То есть это один из самых низких показателей инфляции за время независимости, он равен примерно показателю прошлого года", - добавил Шмыгаль.

Новости по теме: В Украине с началом осени начали фиксировать инфляцию

Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения до 4,1%.