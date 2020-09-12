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Шмыгаль заверил, что проект бюджета на следующей неделе будет в Раде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Кабинет министров

По закону проект бюджета должен быть готов 15 сентября

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что проект бюджета на 2021 год будет подан в Верховную Раду 15 сентября. Об этом сообщает Голос Украины.

"15 сентября, так как этого требует закон, Министерством финансов и будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим вовремя", — сказал Шмыгаль.

Глава правительства выразил уверенность, что в этом году главную смету страны на 2021 год примут вовремя. Согласно положениям Бюджетного кодекса, Кабинет Министров должен подать его в парламент не позже 15 сентября.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета на 2021 год подадут в Верховную Раду в следующий вторник, 15 сентября.

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