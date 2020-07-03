Шмыгаль: В Украине посадили больше лесов, чем вырубили

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

В этом году было восстановлено 32,3 га леса, что превысило зону вырубки

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что последние 10 лет площадь воспроизводимых лесов в Украине превысила площадь вырубок. Об этом премьер сообщил с трибуны Верховной Рады, передает “Экономическая правда”.

"Мы видим изменения климата, которые привели к поднятию уровня воды. Мы видим уменьшение незаконных вырубок лесов, но борьбу с этим явлением необходимо завершить. Введено тотальное электронное чипирование древесины, электронные аукционы…

В отношении восстановления лесов, то все сплошные срубы лесоводы восстанавливают. За весну этого года возобновлено, по официальным данным, 32,3 тысячи гектаров леса. Соотношение площади создание лесов за 10 лет превысила площадь сплошных вырубок. К сожалению, все еще являются незаконные вырубки, которые при инвентаризации лесов надо учесть и иметь понимание, какой объем насаждений должен происходить в Украине", - сказал он.

По словам премьера, лес мог впитать только 10% осадков, которые вызвали наводнение на Западной Украине. В частности, по данным Гослесагентства, количество осадков, которая выпала на Ивано-Франковщине, составила 2,8 млрд м.к.

Напомним, недавно Украину накрыли сильные дожди, которые вызвали подтопление сельскохозяйственных угодий, жилых домов, а также разрушили дороги и нанесли других серьезных убытков.

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Так, в Черновицкой области обильные дожди подняли уровень воды в реке Прут более чем шесть метров, в результате чего было затоплено несколько деревень.

Кроме этого, накануне в Ивано-Франковской области непогода унесла жизни по меньшей мере трех человек, а также остановила транспортное сообщение.

Одновременно в Яремче через обвал дороги, который вызвали сильные ливни, местные жители остались без водоснабжения на неопределенный срок.