live
Новости » Экономика Читати новину українською

Шмыгаль: В Украине посадили больше лесов, чем вырубили

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

 Фото из открытых источников

В этом году было восстановлено 32,3 га леса, что превысило зону вырубки

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что последние 10 лет площадь воспроизводимых лесов в Украине превысила площадь вырубок. Об этом премьер сообщил с трибуны Верховной Рады, передает “Экономическая правда”.

"Мы видим изменения климата, которые привели к поднятию уровня воды. Мы видим уменьшение незаконных вырубок лесов, но борьбу с этим явлением необходимо завершить. Введено тотальное электронное чипирование древесины, электронные аукционы…

В отношении восстановления лесов, то все сплошные срубы лесоводы восстанавливают. За весну этого года возобновлено, по официальным данным, 32,3 тысячи гектаров леса. Соотношение площади создание лесов за 10 лет превысила площадь сплошных вырубок. К сожалению, все еще являются незаконные вырубки, которые при инвентаризации лесов надо учесть и иметь понимание, какой объем насаждений должен происходить в Украине", - сказал он.

По словам премьера, лес мог впитать только 10% осадков, которые вызвали наводнение на Западной Украине. В частности, по данным Гослесагентства, количество осадков, которая выпала на Ивано-Франковщине, составила 2,8 млрд м.к. 

Напомним, недавно Украину накрыли сильные дожди, которые вызвали подтопление сельскохозяйственных угодий, жилых домов, а также разрушили дороги и нанесли других серьезных убытков.

Новости по теме: Непогода на западе Украины: Шмыгаль заявил, что причиной наводнений стали дожди, а не вырубка лесов

Так, в Черновицкой области обильные дожди подняли уровень воды в реке Прут более чем шесть метров, в результате чего было затоплено несколько деревень. 

Кроме этого, накануне в Ивано-Франковской области непогода унесла жизни по меньшей мере трех человек, а также остановила транспортное сообщение. 

Одновременно в Яремче через обвал дороги, который вызвали сильные ливни, местные жители остались без водоснабжения на неопределенный срок.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Трамп по телефону оскорблял Меркель и Мэй и хвастался перед Ким Чен Ыном, - CNN Мир больше не должен рассчитывать на лидерство США, - Меркель Меркель не исключает новых санкций против России Европа показала себя уязвимой перед пандемией, - Меркель
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Нацбанк. Усиление карантина. Эпоха бедности, состояние экологии | 02.07.20
Скандальный законопроект
Мера пресечения Порошенко. Отдых Лещенко. Отставка Шмыгаля? | Ток-шоу
Ответственность Третьяковой. Порошенко в суде. Социальное обеспечение | Ток-шоу
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг